Algeria: casi corruzione, audizione della Corte suprema a ex ministri e imprenditori

- La Corte suprema di Algeri sta ascoltando oggi le testimonianze dell’ex ministro dei Trasporti, Abdelghani Zaalane, dell’ex titolare del dicastero del Commercio, Mahdjoub Bedda, dell’Industria, Youcef Youssfi, e del Commercio, Ammara Bneyounes, oltre che dell’imprenditore Mahieddine Tahkout, in relazione a casi di presunta corruzione che li vede coinvolti. Le audizioni rientrano nel processo volto ad accelerare i procedimenti giudiziari che riguardano casi di corruzione in cui sono coinvolti ex alti funzionari algerini. (Ala)