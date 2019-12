Roma: al Museo Napoleonico cinquanta opere per raccontare la città sognata dall'imperatore

- Una città sognata, teorizzata, ma mai compiuta. È la Roma Napoleonica, o meglio la nuova immagine che l'imperatore avrebbe voluto dare alla città una volta conquistata, nel 1808. Un sogno mai realizzato, se non sulla carta. La mostra "Aspettando l'imperatore. Monumenti, archeologia e urbanistica nella Roma di Napoleone", inaugurata oggi al museo Napoleonico, vuole proprio cercare di ricostruire il volto di quella città, rimasta solo un progetto, attraverso 50 opere provenienti anche dal Museo di Roma a palazzo Braschi. Progetti monumentali attraverso cui si articola la mostra, suddivisa in quattro sezioni: la Roma di Napoleone; celebrazioni romane per la nascita del re di Roma; scavi archeologici; e il volto della città. Progetti per il recupero dei beni culturali del passato, spesso lasciati all'abbandono dai papi, ma anche progetti di rinnovamento urbanistico di ampie zone della città, come ad esempio le tre passeggiate del Pincio, del Campidoglio e dell'area Flaminia, o la sistemazione degli argini del Tevere. Progetti che videro coinvolti architetti del calibro di Stern, Valadier e Camporese. Insomma, la testimonianza di una breve stagione di effervescenza creativa, da ricondurre ai propositi francesi di modernizzare e laicizzare la città, interrotta con la caduta dei francesi ed il ritorno di Pio VII a Roma nel 1814. "Napoleone - spiega il curatore della mostra Marco Pupillo - era imbevuto di cultura classica e per lui Roma è quella dell'antico impero. Quando la città passa sotto il dominio francese si progettano grandi monumenti e si scava, perché si vuole riportare all'antico splendore i monumenti dell'antica Roma lasciati al degrado". Napoleone, aggiunge, "voleva cambiare il volto della città ma questi progetti si realizzeranno in minima parte per il ritorno del Papa. Con questa mostra raccontiamo la vita della città, quella reale è quella immaginata".(Rer)