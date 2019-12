Rifiuti: Ciacciarelli (Cambiamo), a Roma flop differenziata. Raggi incapace trascina a fondo anche il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A causa del flop di Roma sulla percentuale di differenziata del 2018, il Lazio scende sotto il 50 per cento, collocandosi al 47,3 per cento: è la constatazione allarmante emersa dal dossier regionale sui dati nei Comuni. Ciò testimonia la totale incompetenza della sindaca grillina Virginia Raggi , che, insieme alla capitale contribuisce a trascinare a fondo anche il Lazio, insieme al suo compagno di merende Zingaretti". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli. "L'emergenza rifiuti a Roma - aggiunge - non conosce crisi, e l'avvocata grillina invece di fare mea culpa cerca di scaricare il peso della sua mala gestione sulle province del Lazio, minacciando di impugnare l'ordinanza della Regione con ricorso al Tar. È un atteggiamento che denota una totale irresponsabilità ed incapacità di affrontare il problema. La sindaca avrebbe dovuto individuare un sito nella città destinato allo smaltimento dei rifiuti, ma niente! Tra lei e Zingaretti solo scarica barile, come lo stesso a cui ho assistito all'assemblea capitolina delle settimane scorse in Campidoglio. Per quanto mi riguarda sottolineo che è più che mai necessario un Ato autonomo per Roma Capitale, che renda indipendente ed autosufficiente la città nella gestione della sua immondizia. Questa è l'unica soluzione di buonsenso che va adottata al più presto. Non possono pagare i sindaci del Lazio, non è giusto. Le province hanno già dato. È ora di mettere un punto sulla questione. È assurdo che Partito democratico e Movimento cinque stelle, che siedono insieme sui banchi del governo, non riescano a dialogare su una questione cruciale come questa. Bisogna liberare al più presto Roma e il Lazio per restituire dignità ai nostri cittadini, che non ne possono più di questi incompetenti". (Com)