Sanità: Toti, intesa in Conferenza Regioni su Patto salute

- In conferenza delle Regioni è stata trovata "una intesa piena sul Patto della salute 2019-2021 con alcune modifiche già negoziate con il governo". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, al termine della riunione da lui presieduta, in qualità di vicepresidente della Conferenza delle Regioni. "E' stata una riunione positiva in cui le Regioni si dimostrano un pungolo per il governo, in questa lunga trattativa sul Patto per la salute. Ma altrettanto dimostrano - ha concluso Toti - concretezza ed equilibrio nel raggiungimento e condivisione dei risultati".(Rer)