Milano: sospese licenze a "Minimarket Macelleria Kamal Ahmed" e "Bar Girasole"

- Nell'ambito dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, e di monitoraggio dei locali pubblici mediante i sistematici servizi delle Forze dell’Ordine finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, il Questore di Milano ha sospeso la licenza per 10 giorni all’esercizio “Minimarket Macelleria Kamal Ahmed” in via Giovanni da Cermenate 24 a Milano, con un provvedimento emesso il 12 dicembre e notificato il 16 dicembre dagli agenti del Commissariato di P.S. “Scalo Romana”, e per 15 giorni all’esercizio pubblico “Bar Girasole” di Piazza Gasparri 4, con un provvedimento emesso e notificato il 16 dicembre dai poliziotti del Commissariato Comasina. La sospensione per il pubblico Bar Girasole si è resa necessaria in quanto nel corso dei numerosi controlli effettuati dalle forze dell’ordine, da marzo a novembre, il bar è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti penali e di polizia oltre che per reati in materia di stupefacenti, di armi, contro il patrimonio e resistenza a Pubblico Ufficiale. La sospensione dell’esercizio Minimarket Macelleria Kamal Ahmed si è resa necessaria in quanto, negli ultimi 3 mesi, durante due controlli effettuati dai poliziotti, l’esercizio è risultato essere frequentato da avventori pregiudicati e con precedenti in materia di stupefacenti. In particolare gli agenti hanno denunciato a piede libero per spaccio, in due differenti episodi, due avventori, uno dei quali trovato in possesso di due dosi di hashish e 2000,00 euro in contanti. (com)