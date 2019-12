Editoria: Germania-Usa, Bertelsmann diviene unico proprietario di Penguin Random House

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo editoriale tedesco Bertelsmann si avvia a divenire l'unico proprietario di Penguin Random House, multinazionale con sede negli Stati Uniti e principale casa editrice su scala globale. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Bertlesmann, già proprietaria del 53 per cento delle azioni di Penguin Random House, ha acquistato per 605,3 milioni di euro il restante 43 per cento dall'editore britannico Pearson. Penguin Random House è, infatti, nata nel 2013 dalla fusione della casa editrice britannica Penguin, di proprietà di Pearson, con la concorrente statunitense Random House, acquistata nel 1998 da Bertelsmann. Il gruppo tedesco dovrebbe completare l'acquisto di Penguin Random House nella primavera del 2020. Al momento, l'operazione è all'esame delle autorità antitrust. (Geb)