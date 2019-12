Decreto Scuola: La Pietra (Fd’I), quarto voto di fiducia in pochi giorni

- "Ci avviamo al quarto voto di fiducia in pochi giorni. Dopo il decreto Sisma, la legge di Bilancio e il decreto Fiscale, anche quello Scuola si appresta ad essere votato con la fiducia. Ricordo chiaramente i 'responsabili' senatori del Pd lanciare in aria i fogli dei decreti su cui lo scorso governo metteva la fiducia, e strapparsi le vesti perché veniva impedito il giusto confronto e l'apporto dei senatori”. E’ quanto afferma il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra. “Così come ricordo il Movimento cinque stelle, arrivato in Parlamento per ridare fiato e forza ad una democrazia diretta, che doveva demolire la partitocrazia parlamentare - sottolinea -. Oggi entrambi fanno l'esatto contrario rispetto a quanto hanno sempre dichiarato. Ma questo non ci meraviglia, perché per loro la poltrona è più forte di ogni principio. Quello che è certo, però, è che Pd e M5S potranno ricorrere a tutte le fiducie possibili pur di restare attaccati alle loro poltrone, ma non potranno mai recuperare la fiducia degli elettori".(Com)