Puglia: Leo, con Cdp via libera a interventi per edilizia scolastica

- Via libera ai mutui con Cassa depositi e prestiti per la sicurezza della scuole pugliesi. La giunta regionale pugliese, su proposta dell'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Sebastiano Leo, nei giorni scorsi, ha approvato la sottoscrizione di un mutuo di circa 103 milioni di euro da destinare ad interventi sulla sicurezza degli edifici scolastici della regione. Il mutuo con Cdp è stato sottoscritto oggi. In merito l'assessore Leo ha dichiarato: "Investire nella scuola è molto importante perché è il luogo dedicato alle nuove generazioni e dove si costruisce il loro futuro. Finanziare progetti di edilizia scolastica vuol dire, tanto per cominciare, mettere al centro la sicurezza degli edifici e poi incrementare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento che può svolgersi in spazi didattici adatti ai nostri tempi". Il contratto di mutuo, tra Regione Puglia e Cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello stato, sottoscritto nella mattinata odierna, è finalizzato alla realizzazione di interventi inseriti nel Piano regionale triennale di edilizia scolastica 2018/2020, dove il fabbisogno regionale pugliese prevede un parco progetti di circa 650 interventi per un importo che supera 1,3 miliardi di euro. (segue) (Ren)