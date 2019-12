Ue: Parlamento rielegge O'Reilly mediatore europeo

- Con 320 voti a favore, il Parlamento europeo ha rieletto la mediatrice europea uscente, l'irlandese Emily O'Reilly, quale mediatore europeo (ombudsman europeo). A quanto si apprende dalla biografia di O'Reilly pubblicata sul sito ufficiale dell'ombudsman europeo, quella di oggi è la terza rielezione. Infatti, O'Reilly è stata eletta mediatore europeo per la prima volta nel luglio 2013. Dopo le elezioni del Parlamento europeo, è stata rieletta per un mandato di cinque anni nel dicembre 2014. Oggi, la riconferma. In qualità di mediatore europeo, O'Reilly, che è sposata ed ha 5 figli, indaga sulla cattiva amministrazione nelle istituzioni e negli organi europei Unione. (segue) (Beb)