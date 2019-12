Ue: Parlamento rielegge O'Reilly mediatore europeo (2)

- Dal 2003 al 2013, O'Reilly è stata la prima donna difensore civico e commissaria per le informazioni in Irlanda ed è stata inoltre nominata commissaria per le informazioni ambientali nel 2007. Come ex giornalista, autrice ed editrice politica, O'Reilly ha avuto importanti riconoscimenti nazionali e internazionali e ha scritto tre libri sulla politica e sui media irlandesi. Nel corso della sua carriera giornalistica, ha vinto due premi, quello di giornalista dell'anno nel 1986 e di giornalista dell'anno nel 1994. (Beb)