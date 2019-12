Brasile: Congresso approva legge finanziaria per 2020, prevista crescita del 2,32 per cento (2)

- Nel rapporto sulle prospettive economiche globali (World Economic Outlook) pubblicato il 15 ottobre il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha leggermente aumentato le previsioni di crescita economica per il Brasile nel 2019, ma ha rivisto al ribasso la stima dell'espansione economica nel 2020, portandola al 2 per cento. L'Fmi stima un'espansione dello 0,9 per cento per il Prodotto interno lordo (Pil) del paese a fine 2019, rispetto allo 0,8 valutato a luglio. Si tratta tuttavia di una revisione al ribasso complessivamente dell'1,2 per cento in meno rispetto alle aspettative di crescita del 2,1 per cento presentate dall'Fmi all'inizio dell'anno. (segue) (Brb)