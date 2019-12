Brasile: Congresso approva legge finanziaria per 2020, prevista crescita del 2,32 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rallentamento del 2019 si ripercuote in negativo anche le prospettive del 2020. Nel rapporto l'istituto finanziario stima infatti che il Brasile dovrebbe crescere meno anche nel 2020 rispetto a quanto previsto in precedenza, dal momento che gli indicatori mostrano una ripresa più debole per l'anno prossimo. L'Fmi ha ridotto le sue previsioni dello 0,4 per cento portandole al 2,0 per cento rispetto al 2,4 per cento stimato all'inizio dell'anno e confermato nel precedente aggiornamento trimestrale del rapporto a luglio. (Brb)