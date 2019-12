Georgia: premier Gakharia su morte 15enne, tutti i colpevoli saranno severamente puniti

- Tutti coloro che saranno ritenuti colpevoli di qualsiasi crimine saranno severamente puniti. Lo ha dichiarato il premier della Georgia Giorgi Gakharia in una dichiarazione rilasciata in relazione alla morte di un adolescente di 15 anni. Secondo il primo ministro, tutto dovrebbe essere fatto in modo che non rimangano dubbi sulla tragedia. “Esprimo il mio profondo dolore per la tragica morte della quindicenne Luka Siradze. Innanzitutto, dichiaro con piena responsabilità che tutte le persone che saranno ritenute colpevoli di qualsiasi reato saranno punite severamente, indipendentemente dal loro rango o status dal Servizio dell'ispettore di stato”, ha detto Gakharia, parlando dell'agenzia investigativa indipendente. “Esorto sia il ministero dell’Interno sia il ministero dell'Istruzione a cooperare pienamente con le indagini, che saranno aperte e trasparenti ", ha affermato il premier Gakharia. (segue) (Res)