Regione Lazio: Cangemi, presepe Consiglio benedetto dal vescovo Reali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un sentito ringraziamento a Monsignor Gino Reali, Vescovo della Diocesi di Porto - Santa Rufina, per aver officiato oggi la Santa Messa in Consiglio regionale in occasione delle prossime delle festività natalizie. Il Vescovo, inoltre, ha benedetto il presepe della Pisana rafforzando il nostro impegno a difesa delle radici cristiane, fondamento della nostra fede e della nostra attività al servizio del territorio e del cittadino". È quanto dichiara, in una nota, Giuseppe Cangemi, vice presidente del Consiglio regionale del Lazio che oggi ha partecipato alla Santa Messa celebrata presso la Sala Mechelli. Come lo scorso anno è stato allestito un punto solidarietà per la raccolta di offerte a favore dell'orfanotrofio in Congo-Brazzaville. (Com)