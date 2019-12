Incidenti lavoro: si ribalta con il muletto nel Milanese, amputata gamba a operaio di 20 anni

- Un operaio di 20 anni è in gravi condizioni dopo essersi ribaltato con il muletto all'esterno della ditta Metal Mobile a San Donato Milanese. L'incidente è accaduto alle 11.40 di mercoledì mattina in via Marcora. Il giovane ha riportato una grave ferita alla gamba sinistra che ha richiesto l'amputazione sul posto da parte dei soccorritori del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Il 20enne è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. In corso i rilievi degli agenti della polizia locale del comune dell'hinterland milanese per ricostruire la dinamica. (Rem)