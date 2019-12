Credito: Lollobrigida (Fd'I), non si usi antisemitismo per giustificare mancato avvio commissione Banche

- "Usare l'argomento dell'antisemitismo per giustificare il mancato avvio della commissione Banche sarebbe un fatto grave. Se Lannutti fosse davvero antisemita, come mai la Boschi, Fiano e il Pd rimangono in maggioranza insieme a lui?". E' quanto afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. (Com)