Germania: governo non sa dove reperire fondi per risarcire clienti Thomas Cook

- Il governo federale “non sa dove reperire i fondi” per il risarcimento dei clienti tedeschi di Thomas Cook, l'operatore turistico britannico fallito a settembre scorso, annunciato l'11 dicembre scorso dal ministro della Giustizia e della Protezione dei consumatori, Christine Lambrecht. Come riferito oggi dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la questione è stata rimossa dall'ordine del giorno della commissione Bilancio del Bundestag. “Prima, il governo dorme sulla necessaria protezione assicurativa per i viaggiatori, quindi promette un rapido aiuto da parte dei contribuenti e sette giorni dopo non è ancora in grado di precisare la base giuridica o il titolo di bilancio” del risarcimento dei clienti di Thomas Cook danneggiati dal fallimento della compagnia, ha detto Otto Fricke, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) e membro della commissione Bilancio del Bundestag. L'organo parlamentare non ha ancora ricevuto alcuna informazione dall'esecutivo in merito all'intervento pubblico per il risarcimento dei clienti di Thomas Cook. In particolare, il governo federale si è impegnato a stanziare i fondi per coprire le somme che non verranno risarcite dalla compagnia assicurativa svizzera Zurich. L'importo assicurato è limitato per legge a 110 milioni di euro. Secondo Zurich, il costo dei voli di ritorno per i turisti sorpresi dal fallimento di Thomas Cook durante le vacanze e il risarcimento per i viaggi annullati ammonta a circa 347 milioni di euro. (Geb)