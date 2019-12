Viabilità: stanotte chiusa per lavori galleria Nuova circonvallazione interna direzione San Giovanni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanotte sulla Tangenziale, tra le 22 e le 6, per consentire interventi di manutenzione è prevista la chiusura della galleria della Nuova Circonvallazione Interna in direzione San Lorenzo-San Giovanni. Il traffico sarà deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale. Deviata, direzione stazione Tiburtina, la linea 135, che comunque non salterà fermate". È quanto si legge sul sito di Muoversi a Roma. (Rer)