Ucraina: premier Honcharuk, da marzo 2020 necessario passaporto estero per recarsi in Russia

- I cittadini ucraini che intendano viaggiare in Russia avranno bisogno di un passaporto valido per l’estero a partire dal primo marzo 2020. Lo ha annunciato il primo ministro ucraino Oleksiy Honcharuk, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. “A partire dal primo marzo 2020, il confine con la Federazione Russa potrà essere attraversato solo con un passaporto per l’estero, e ciò sarà valido solo per i cittadini ucraini che lasciano il paese per recarsi in territorio russo”, ha scritto Honcharuk sul proprio canale Telegram. (Res)