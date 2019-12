Incidenti lavoro: operaio precipita da 7 metri in cantiere edile a Milano, è grave

- Un operaio di 37 anni è precipitato da un'altezza di circa 7-8 metri all'interno di cantiere edile in via Andrea del Sarto, zona Est di Milano. È accaduto alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura di Milano. Dalle prime informazioni l'uomo, che si trova in gravi condizioni, è caduto dal terzo piano di un'impalcatura esterna ad alcune villette in ristrutturazione. (Rem)