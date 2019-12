Aerospazio: Saccocia (Asi) su lancio satellite Cosmo-SkyMed, gioiello che parla italiano

- Il lancio del satellite della costellazione Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale italiana e ministero della Difesa e di Cheops dell’Esa fotografa il momento di grande sviluppo del settore aerospaziale italiano e delle capacità della sua industria. Lo ha detto il presidente dell’Agenzia spaziale italiana, Giorgio Saccoccia, commentando il lancio del satellite della costellazione Cosmo-SkyMed dell’Asi e ministero della Difesa e dell’altro satellite Cheops. “Sono appena stati lanciati i satelliti Skymed e Cheos e altri satelliti dove si parla d’Italia in tutti i modi. Perché Cosmo-SkyMed è un gioiello dell’osservazione della terra italiano, un satellite duale che viene utilizzato sia per scopi civili che di difesa. Si tratta del primo satellite di seconda generazione che consta già di quattro satelliti e si aggiunge appunto il quinto più performante e prepara applicazioni ancora più importanti in futuro al servizio dei cittadini”, ha affermato Saccoccia. (segue) (Gad)