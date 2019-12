Aerospazio: Saccocia (Asi) su lancio satellite Cosmo-SkyMed, gioiello che parla italiano (2)

- Il satellite di nuova generazione dell’Asi ricoprirà per l’80 per cento scopi civili e per il restante 20 per cento scopi di difesa. “Il satellite Cheops dell’Agenzia spaziale europea invece guarderà verso l’alto per studiare pianeti che potrebbero ospitate la vita o lo hanno fatto in passato. Su questo satellite l’occhio, il telescopio, che farà queste osservazioni è di costruzione italiana. E anche su uno dei micro satelliti che è stato lanciato su questo sojuz parla italiano con altri contributi”, ha aggiunto Saccoccia. “Quindi un momento altissimo per lo spazio a conferma di quanto sta avvenendo in questo periodo, le risorse, l’impegno e la capacità dell’industria italiana in questo settore. Come Asi siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo insieme al governo per supportare il settore”, ha concluso il presidente dell’Asi. (Gad)