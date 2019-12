Puglia: Emiliano a Laterza (Ta) per cerimonia 50 anni Osmairm

- Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato, ieri sera, a Laterza (Ta) alla cerimonia per i 50 anni di attività dell'Osmairm, centro di riabilitazione attivo nella città del Tarantino. A margine della conferenza ha detto: "L'Osmairm è una grande struttura che consente alla riabilitazione di inseguire la modernità e le tecnologie. Qui c'è riabilitazione a 360°: dalle situazioni legate a malattie rare, gravissime fino a tutti i gradi della riabilitazione legata agli ictus, agli insulti cardiocircolatori e più in generale a tutti i tipi di trauma. Questa è una nuova frontiera tecnologica, che restituisce qualità della vita anche a chi ha subito un danno gravissimo”. “La Regione Puglia e l'Osmairm lavoreranno insieme anche nei prossimi cinquant'anni per realizzare un miglioramento della qualità della cura di tutti i pazienti". (Ren)