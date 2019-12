Polonia: Tusk, Varsavia non rischia uscita da Ue

- La Polonia non rischia di uscire dall'Unione europea, in una maniera simile a quanto accaduto al Regno Unito. Lo ha dichiarato a Breslavia l'ex presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, impegnato in questi giorni in un tour di promozione del suo nuovo libro. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa "Pap", l'attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe) non crede che il leader di Diritto e giustizia (PiS), Jaroslaw Kaczynski, sia convinto di poter riprodurre la vicenda della Brexit, per via del grande numero di cittadini polacchi che sentono l'Europa come la propria casa. Per Tusk la Polonia "non sarà cacciata dall'Ue" perché i trattati non prevedono questa possibilità. "Temo tuttavia che, usando i pretesti dati da Varsavia e Budapest, sempre più chiaramente ascoltati saranno coloro che vorrebbero un ritorno a un'Europa frammentata in diversi gruppi. Saremo formalmente membro dell'Ue, ma ci troveremo alla periferia politica", valuta Tusk. Le decisioni del governo polacco in merito al sistema giudiziario e alla libertà dei media non aiutano in tal senso, perché allontanano Varsavia dagli standard europei, come aggiunto da Tusk. (Vap)