Traffico Milano: code sulla A4 To-Bs e sulla A8 Mi-Va

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A4 Torino-Brescia code a tratti tra Bivio A4/Raccordo Tang. est MI e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso. Sulla A8 Milano-Varese code tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste e tra Busto Arsizio e Lainate. Sulla A9 Lainate-Como code a tratti tra Turate e Bivio A9/A8 Milano-Varese per traffico intenso. Sulla A52 coda per 2 chilometri tra Barriera Sesto San Giovanni e gli svincoli di Sesto San Giovanni Sud - V.le Italia/MM1 e Sesto San Giovanni Sud - Via Pisa a causa di un incidente. (Rem)