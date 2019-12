Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti oggi a Milano e in Lombardia.VARIEPresentazione ufficiale del Milano Monza Motor Show. Partecipano: Andrea Levy, Presidente Milano Monza Motor Show; Angelo Sticchi Damiani, Presidente ACI; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Fabrizio Sala, vice presidente Regione Lombardia; Dario Allevi, Sindaco della Città di Monza; Giuseppe De Bellis, Direttore Sky TG24; Andrea Cardinali, Direttore generale UNRAE.Palazzo Lombardia, Sala stampa, Piazza città di Lombardia (ore 12.00)Presentazione del database climatico che raccoglie, attraverso 92 indicatori, i dati di Milano e altri 13 comuni della Lombardia del periodo 2012-2018 promosso da Fondazione OMD, Osservatorio Meteorologico Milano Duomo, in collaborazione con Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano e Fondazione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano.Palazzo Pirelli, Sala Gonfalone, via Filzi, 22 (ore 14.30)Flash Mob "Un Violador en Tu camino" organizzato da “Non una di meno” al consolato Turco in solidarietà con le 7 donne arrestate a Istanbul domenica scorsa durante lo stesso flash mob e che rischiano 2 anni di reclusione per "insulto al Presidente".Concentramento Arco della Pace (ore 18.30); Flash mob davanti al Consolato Turco, via Canova, 36 (ore 19.00) (Rem)