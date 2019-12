Credito: Boccia, Banca popolare Bari va rafforzata, chi ha sbagliato pagherà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Deve finire con rigore e chiarezza. La banca va rafforzata ed è evidente che chi ha sbagliato pagherà. Ma non si fanno processi sommari in piazza. I processi li fa la magistratura". Lo ha detto Francesco Boccia, parlamentare del Partito Democratico e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ad Agorà Rai Tre, su come vada a finire la vicenda della Banca Popolare di Bari. (Com)