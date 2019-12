Aerospazio: Pasquali (Telespazio), Cosmo SkyMed porterà collaborazioni a livello mondiale

- Il lancio in orbita del primo satellite Cosmo SkyMed di seconda generazione dell’Agenzia spaziale italiana (Asi) sarò importante non solo per le sue applicazioni ma anche per le collaborazioni che l’Italia potrà avere “in giro per il mondo”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Telespazio e coordinatore delle attività spaziali di Leonardo, Luigi Pasquali, commentando il lancio del satellite della costellazione Cosmo-SkyMed dell’Asi. “Il satellite Cosmo SkyMed è importantissimo perché sta regalando elementi fondamentali per tante applicazioni. Sapete bene che l’applicazione più importante come la difesa, l’intelligence, la gestione delle emergenze, la sicurezza in senso ampio”, ha spiegato Pasquali secondo cui le tante applicazioni di cui sono dotati questi satelliti consentiranno collaborazioni a livello mondiale ma soprattutto di “rispondere a requisiti e ai bisogni che sono molto vicini a quelli dei cittadini”. In particolare, ha rilevato ancora Pasquali, le nuove applicazioni potranno portare giovamento “all’agricoltura, al controllo della stabilità degli edifici, della situazione del mare, delle coste, degli effetti del cambiamento climatico”. “Tutte cose che sono abilitatori sociali economici ma soprattutto di sicurezza. Quindi Cosmo SkyMed è importantissimo per il nostro paese ma anche in senso più ampio per le collaborazioni che ci consente di avere in giro per il mondo”, ha concluso l’Ad di Telespazio. (Gad)