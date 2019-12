Alitalia: Viglietti (Uil Trasporti), serve forte presenza Stato

- Ivan Viglietti della Uil Trasporti ha affermato che la sua organizzazione crede "che senza una presenza forte dello Stato non si riuscirà a invertire la tendenza che ha visto il mercato del trasporto aereo in Italia quintuplicare a fronte di una compagnia che si dimezzava e dimezzava ancora". Così il sindacalista nel corso della sua audizione presso la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società aerea italiana spa e Alitalia cityliner spa in amministrazione straordinaria". Il rischio "è che Alitalia si riduca a un vettore regionale a beneficio di un altro operatore europeo", ha affermato Viglietti invitando il governo a fare un "ragionamento di sistema creando le condizioni di mercato per poter crescere". (Rin)