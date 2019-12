Tunisia: presidente parlamento riceve capo del Forum dei giovani islamici

- Il presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi, ha ricevuto ieri al Bardo il responsabile del Forum dei giovani dell'Organizzazione per la cooperazione islamica, Taha Ayhan. Durante l'incontro, si legge in un comunicato stampa, Ghannouchi - leader del partito islamico tunisino Ennahda - ha sottolineato “i continui sforzi della Tunisia per comprendere le sue esigenze e le preoccupazioni dei giovani, rispondendo alle loro aspirazioni, nella convinzione che essi svolgono un ruolo vitale nel processo di transizione della Tunisia”. Il Forum dei giovani per la cooperazione islamica, istituito nel 2004 a Istanbul, in Turchia, è un'organizzazione internazionale affiliata all'Organizzazione della cooperazione islamica. (Tut)