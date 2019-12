Imprese: a Milano oltre 24 mila aziende nei settori legati al Natale

- Dalla pasticceria fresca allo spumante, dai gioielli ai giocattoli, dai cosmetici alle piante, dal catering ai tour operator, sono 24 mila le imprese dei settori legati al Natale a Milano su 66 mila in Lombardia (36,2% del totale) e 477 mila in Italia (5%). In complesso i settori milanesi crescono dell'1,2% in un anno e del 10,4% in cinque, un aumento superiore rispetto a quello lombardo (rispettivamente: +0,1% e +3,6%) e italiano (+0,7%, +5,6%). Emerge da un'elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi sui dati del registro imprese relativi al terzo trimestre 2019, 2018 e 2014. Gli addetti dei settori legati al Natale sono 166 mila a Milano, la metà del totale lombardo che è di 347 mila e su 1,9 milioni in Italia (8,7%). Ha dichiarato Guido Bardelli, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi: "Il periodo natalizio con le sue tradizioni e i suoi preparativi coinvolge da vicino le imprese del territorio che contribuiscono a creare l'atmosfera della festa. Un simbolo importante che lega in modo particolare Milano al Natale, è il panettone. È vasta l'offerta di servizi e prodotti proposti alle famiglie. Anche i visitatori sono sempre più numerosi, attirati dalle decorazioni e dalle iniziative proposte. Un'occasione di business e di lavoro per tanti ma anche un modo per far conoscere e valorizzare la qualità del nostro made in Italy". Per la casa a Natale i trend sono gli alberi di Natale monocolore per il 43% e il presepe illuminato per il 38%, ma anche addobbi sospesi per il 32%. (segue) (com)