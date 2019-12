Imprese: a Milano oltre 24 mila aziende nei settori legati al Natale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È il quadro che emerge dall'indagine, in prevalenza su Milano e la Lombardia, promossa dalla Camera commercio di Milano Monza Brianza Lodi in collaborazione con Confcommercio Milano, Bit, Homi e Tuttofood e realizzata da Digicamere che ha devoluto 1.000 euro a "Save the children". "Panettone tipico della tradizione artigianale milanese" è il logo promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, insieme a Confcommercio Milano con l'Associazione Panificatori di Milano e Province, Assofood del Coordinamento della Filiera Agroalimentare, Epam, Confartigianato Imprese, Unione Artigiani, Comitato dei Maestri Pasticceri Milanesi e Associazione dei Consumatori, per valorizzare il dolce, simbolo di Milano in Italia e nel mondo. Sono circa 150 i pasticceri e i panettieri di Milano, Monza Brianza e Lodi che aderiscono. Ciò che distingue il panettone tipico della tradizione artigianale milanese è il fatto di essere realizzato secondo un regolamento tecnico, con determinati ingredienti, nelle proporzioni stabilite e seguendo le tecniche della lavorazione artigianale. I principali settori del Natale a Milano sono: le attività di ristorazione, con oltre 10 mila imprese su 27 mila in regione e 192 mila in Italia; i bar con 8 mila su 24 mila in regione e 148 mila a livello nazionale, gli alloggi con 1.446 attività su 4.623 in Lombardia e 56.252 in Italia, i tour operator e le agenzie viaggio con 1.163 su 2.456 e 16.376. In crescita, produzione di pasticceria fresca (+9,7% in un anno), alloggi (+7,1%) e ristorazione (+3,4%). (com)