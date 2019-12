Ambiente: Amendola su Green deal, strategia di lungo termine e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo raggiunto e superato gli obiettivi europei al 2020, garantendo opportunità di crescita per le aziende e salvaguardia dell’ambiente”. Il ministro per gli Affari europei, Vincenzo Amendola, ha ribadito la volontà del governo italiano di fare del Green deal “una strategia di lungo periodo”, impostata su tre livelli: “mitigazione dell’impatto ambientale e dei cambiamenti climatici, avvio della transizione industriale, definizione di un modello concreto di gestione degli inevitabili impatti economici che ne deriveranno”. Davanti alle Commissioni Esteri e Politiche Ue di Camera e Senato, nel riferire sugli esiti del Consiglio europeo del 12-13 dicembre, Amendola ha affermato che “in vista degli obiettivi per il 2030, è imprescindibile uno sforzo aggiuntivo di quegli Stati membri che non hanno ancora indicato un livello di ambizione sufficiente”. A suo giudizio, l’Unione europea - e tutti gli Stati che ne fanno parte - deve lavorare per “confermare l’obiettivo della neutralità climatica al 2050 unito a una strategia di lungo termine per una crescita economica sostenibile, equa e socialmente inclusiva”. “È la sfida decisiva per l’Italia e l’Europa per rilanciare la crescita economica”, ha concluso Amendola. (Com)