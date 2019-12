Aerospazio: Amoroso (Thales), lancio in orbita Cosmo Sky-Med chiede “grande responsabilità”

- Il lancio in orbita del primo satellite Cosmo SkyMed di seconda generazione comporta una forte assunzione di responsabilità da parte dell’industria aerospaziale italiana e della stessa Thales Alenia Space Italia che l’ha costruito. Lo ha detto l’amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, Donato Amoroso, commentando il lancio del satellite della costellazione Cosmo-SkyMed dell’Agenzia spaziale italiana e ministero della Difesa e dell’altro satellite Cheops dell'Esa. “E’ un momento importante per l’industria e per Thales Alenia Space. Ci vuole una grande responsabilità da parte nostra perché abbiamo il dovere di conservare e tutelare questa capacità italiana nel tempo. La tecnologia è molto importante perché se non darà un servizio ai cittadini diventerà del tutto inutile”, ha spiegato Amoroso. “Quando dico responsabilità lo dico perché si tratta di un percorso complesso che deve essere vigilato come un bambino. Noi applichiamo tutta la nostra competenza e la nostra tradizione in questo programma così complessi oltre alla passione che è un elemento imprescindibile”, ha aggiunto. “Quindi raccogliamo le forze perché guardiamo ancora più lontano di quello che deve esser l’evoluzione tecnologica che accompagnerà lo sviluppo che deve esser in forte competizione per mantenere queste leadership tuta italiana che molto spessa viene attaccata da altre industrie nel mondo”, ha concluso l’Ad di Thales Alenia Space Italia.(Gad)