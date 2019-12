Lombardia: Coldiretti, congratulazioni e buon lavoro a Frazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Paolo Voltini, Presidente di Coldiretti Lombardia, commenta in una nota la nomina per la guida di uno dei più importanti istituti zooprofilattici italiani, centro di referenza internazionale per diverse patologie veterinarie, decisa di concerto tra la Lombardia e l’Emilia Romagna: "Congratulazioni a Piero Frazzi per il suo nuovo incarico come Direttore regionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna”. “Frazzi – continua il Presidente Voltini – ha dimostrato sul campo di essere un professionista preparato, attento alle esigenze del mondo agricolo e degli allevatori. Negli ultimi anni, in qualità di dirigente dell’Unità Organizzativa Veterinaria di Regione Lombardia, abbiamo avuto con lui un rapporto di aperto confronto e collaborazione su questioni centrali per la nostra agricoltura”. “Siamo certi – conclude Paolo Voltini - che Frazzi continuerà a mettere a disposizione le sue competenze anche in questa nuova avventura, così come confidiamo che il suo successore in Regione Lombardia sappia portare avanti il lavoro svolto fino ad ora, per continuare a garantire gli alti standard di sicurezza e qualità dei nostri allevamenti”. (com)