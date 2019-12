Legge Bilancio: Boccia (Pd), Fioramonti non si dimetta e continui l'eccellente lavoro

- "Fioramonti è un eccellente ministro, ha fatto un lavoro straordinario. Spero che Lorenzo non solo resti, ma venga aiutato a fare un lavoro straordinario che sta facendo con altri, con Anna Ascani e tanti altri". Lo ha detto Francesco Boccia, parlamentare del Partito democratico e ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, ad Agorà Rai Tre. (Com)