Bergamo: Asst Papa Giovanni XXIII comunica le chiusure durante le festività

- L'Asst Papa Giovanni XXIII comunica in una nota le seguenti chiusure in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Il Cup Centrale dell'Ospedale di Bergamo il 24 e il 31 dicembre chiuderà alle 17. I Cup di Torre e di Piastra e la segreteria della Radiologia dell'Ospedale di Bergamo il 24 e 31 dicembre chiuderanno alle 14. Il Punto prelievi dell'Ospedale di Bergamo anticiperà la chiusura alle 15 la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno. La Farmacia esterna in Piazza OMS 1 il 31 dicembre chiuderà alle 14. Il Cps di Via Tito Livio e quello di Boccaleone e le segreterie delle Dipendenze e del servizio Disabilità e autismo chiuderanno alle 14 il 24, 27 e 31 dicembre. A Borgo Palazzo i servizi amministrativi del PreSST chiuderanno alle 12.30 il 24 e 31 dicembre. La Medicina legale invece chiuderà alle 12.30 il 24 e 31 dicembre e per l'intera giornata venerdì 27 dicembre. Al Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco il CUP chiuderà alle 14 il 24 e 31 dicembre. Tutti i servizi, al fuori delle normali attività di reparto e del Pronto soccorso, sono sospesi venerdì 27 dicembre per le celebrazioni del Santo Patrono. I servizi amministrativi di Zogno e Villa D'Almè (Presst) chiuderanno alle 12.30 il 24, 27 e 31 dicembre. Il Centro di Ipovisione ad Azzano San Paolo resterà chiuso dal 30 al 6 gennaio compresi. (com)