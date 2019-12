Alitalia: Di Cesare (Fit-Cisl), Stato sia punto di riferimento in newco, no a spacchettamenti

- Stefano Di Cesare della Fit-Cisl ha sostenuto che il "trasporto aereo in Italia è sempre stato lasciato in un angoletto" mentre altrove in Europa "la partecipazione dello Stato nella compagnia aerea c'è, non ultima la Corona olandese nella Klm". Così il sindacalista nel corso della sua audizione presso la commissione Trasporti della Camera, nell'ambito dell'esame del decreto recante "Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società aerea italiana spa e Alitalia cityliner spa in amministrazione straordinaria". Lo Stato "deve essere un punto di riferimento per la newco. L'Azienda non può essere spacchettata, in questi mesi di commissariamento ha dimostrato di potercela fare con la proprie gambe", ha segnalato Di Cesare per poi rimarcare: "Serve una guida sia sul piano industriale che di prospettiva, oltre a una guida manageriale adeguata". (Rin)