Ladispoli: sorpresi a rubare in chiesa aggrediscono parroco, denunciata una coppia

- I Carabinieri della stazione di Ladispoli, a conclusione di attività d’indagine, hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo 59enne e una donna56enne responsabili di rapina, in concorso. La vicenda risale al maggio scorso quando, a Ladispoli, all'interno della Chiesa del Sacro Cuore, quando la coppia è stata sorpresa dal parroco mentre armeggiava con fare sospetto nei pressi della cassetta delle offerte. Il prelato nell'occasione è riuscito a fotografarli con il proprio telefono cellulare e mentre si accingevano a lasciare la chiesa ha notato che l’uomo aveva le tasche del giubbino piene di monete, verosimilmente prelevate dalla cassetta delle offerte. Il sacerdote pertanto si era avvicinato all'uomo invitandolo a consegnare la refurtiva ma quest’ultimo dopo aver afferrato un coltello a serramanico lo ha minacciato, dileguandosi a piedi con la donna. I Carabinieri, sulla scorta delle indicazioni ricevute nella denuncia presentata dal sacerdote e acquisite le fotografie, hanno avviato senza soluzione di continuità mirata attività d’indagine durata 6 mesi che ha consentito di raccogliere indizi di colpevolezza a carico della coppia residente a Cerveteri. I due sono stati così denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Civitavecchia alla quale dovranno rispondere del reato di rapina aggravata in concorso.(Rer)