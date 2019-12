Mediterraneo orientale: nave israeliana Bat Galim salpata da porto Haifa diretta in acque cipriote (2)

- La Bat Galim, nel suo nuovo viaggio, potrebbe essere scortata da assetti militari per scoraggiare nuovi approcci da parte della Marina militare turca. Tuttavia, tale ipotesi non trova ancora conferme ufficiali. Lo scorso 16 dicembre il ministro della Difesa di Cipro, Savvas Angelides, ha sottolineato che per il momento Nicosia non risponderà alle provocazioni di Ankara. "Siamo costantemente testimoni di violazioni. Ma reagire nel modo in cui la Turchia si aspetta sarebbe un errore", ha dichiarato il ministro. Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, dopo l’episodio del 18 novembre scorso il ministero degli Esteri turco ha convocato l'ambasciatore israeliano ad Ankara per avvertirlo che i piani israeliani di costruire un gasdotto EastMed in Europa in collaborazione con Grecia, Italia e Cipro, richiederebbero prima l'approvazione della Turchia. (Res)