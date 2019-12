Bolivia: parlamento elegge nuovi giudici del Tribunale elettorale

- Il parlamento della Bolivia, Assemblea legislativa plurinazionale, elegge oggi i sei magistrati titolari e i sei supplenti del Trubunale supremo elettorale (Tse), passo necessario per indire le presidenziali che dovranno mettere fine alla crisi politica in atto. L'aula dovrà scegliere tra un lotto di 155 candidati scelti tra le 502 persone che hanno presentato domanda. Solo quattro aspiranti all'incarico, riferiscono i media locali, hanno ottenuto il massimo dei voti nel processo di selezione. All'incarico concorrono 53 donne e 102 uomini, mentre 35 sono le candidature avanzate da persone che si sono definite "indigeni", "nativi", o "contadini". La conformazione di un Tse indipendente, trasparente e composto secondo criteri di merito è una delle 91 "raccomandazioni" avanzate dall'Organizzazione degli stati americani (Osa) per rispondere alle carenze mostrate dalle contestate elezioni presidenziali del 20 ottobre. (segue) (Brb)