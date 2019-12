Bolivia: parlamento elegge nuovi giudici del Tribunale elettorale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto presentato a inizio dicembre, l'Osa aveva segnalato "manipolazioni dolose" e "parzialità" nel processo che ha portato alla vittoria, poi azzerata, di Evo Morales. La revisione dell'Osa era stata sollecitata dallo stesso governo Morales all'indomani delle prime voci di presunti brogli, seguiti dalle proteste delle opposizioni. Il testo raccoglie le conclusioni stilate dalla missione, stanziata nel paese per tutto il mese di ottobre e l'Analisi di integrità elettorale prodotta da una missione speciale sbarcata a La Paz dal 31 novembre al 9 dicembre. Il documento parla di "gravi irregolarità" come "la mancata custodia degli atti" e la "perdita di materiale sensibile", definendo "inspiegabile" l'aumento del 5 per cento dei voti dati al partito di Morales, Mas (Movimento al socialismo). (segue) (Brb)