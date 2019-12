Bolivia: parlamento elegge nuovi giudici del Tribunale elettorale (5)

- Le dinamiche fraudolente hanno portato a definire "la parzialità dell'autorità elettorale". I "funzionari del Tse, che dovrebbero garantire sulla legalità e integralità del processo, hanno permesso che si sviasse il flusso di informazione verso server esterni, distruggendo ogni fiducia sul processo elettorale", si legge nel testo. Le prove trovate "sono schiaccianti": "la squadra di revisori non può ignorare l'insieme di manipolazione e irregolarità osservate attraverso il lavoro sul terreno e l'analisi delle oltre 200 denunce e comunicazioni con informazioni che si sono ricevute. Farlo sarebbe un atto di irresponsabilità e significherebbe non compiere il mandato" originario. La missione era arrivata in Bolivia il 31 ottobre e l'anticipazione fornita il 10 novembre, in cui si parlava di "gravi irregolarità", avrebbe accelerato l'evolversi della crisi. (segue) (Brb)