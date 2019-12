Difesa: Russia, la Nato si prepara a un conflitto su vasta scala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imponenti esercitazioni militari condotte dai paesi membri della Nato indicano che l’Alleanza si sta preparando a un conflitto militare su larga scala. Lo ha affermato in una riunione con gli addetti militari degli stati stranieri il capo dello Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, citato dall'organo di stampa del ministero della Difesa russo "Zvezda". "Nei paesi baltici e in Polonia, nelle acque del Mar Nero e del Mar Baltico, l'attività militare si sta intensificando. L'intensità delle manovre militari del blocco atlantico sta aumentando. Queste attività indicano una preparazione mirata della Nato all'uso delle sue truppe in un conflitto militare su vasta scala", ha dichiarato il capo dello Stato maggiore. Gerasimov ha osservato che nei documenti programmatici adottati di recente dalla Nato alla Russia viene assegnato lo status di attore rivale. Contemporaneamente, al vertice della Nato dello scorso dicembre, è stato annunciato un significativo aumento del trasferimento delle forze nel fianco orientale dell'alleanza. Dal 2016, inoltre, i paesi membri della Nato hanno aumentato le spese per la difesa di 130 miliardi di dollari. Secondo il capo di Stato maggiore russo, tuttavia, è previsto un ulteriore aumento di 400 miliardi di dollari entro il 2024.(Rum)