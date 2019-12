Algeria: Macron invia “calorosi auguri” al neo presidente Tebboune, l’Eliseo smorza i toni

- Il presidente francese Emmanuel Macron si è infine congratulato con il neoeletto capo dello Stato dell’Algeri, Abdelmajid Tebboune. Dopo essersi limitato a “prendere atto” della vittoria del 74enne ex premier alle consultazioni tenute il 12 dicembre scorso, segnata da scarsa affluenza e proteste, il capo dell’Eliseo ha espresso le sue congratulazioni al nuovo presidente dopo la certificazione della vittoria da parte del Consiglio costituzionale. Tuttavia, c’è un’evidente discrepanza tra la versione fornita dalle autorità algerine e l’Eliseo. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla presidenza algerina, infatti, Macron avrebbe espresso a Tebboune le sue "calorose congratulazioni" dopo "aver conquistato la fiducia del popolo algerino dopo le elezioni del 12 dicembre 2019". La presidenza francese, da parte sua, parla solo di "sinceri auguri di successo" rivolti a Tebboune durante una conversazione telefonica. "La Francia è al fianco dell'Algeria in questo importante momento della sua storia" e "i due capi di Stato hanno deciso di lavorare insieme per sviluppare relazioni di amicizia, rispetto e fiducia tra la Francia e l'Algeria", ha aggiunto l'Eliseo. (segue) (Ala)