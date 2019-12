Algeria: Macron invia “calorosi auguri” al neo presidente Tebboune, l’Eliseo smorza i toni (2)

- Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova” gli algerini si sono molto seccati per la politica dei “doppi standard” adottata da Parigi: non si capisce, infatti, per quale motivo la Francia sia sia congratulata ad esempio con la vittoria del presidente egiziano Abdel Fatah Al Sisi, avvenuta in un contesto elettorale non meno trasparente di quello algerino, ostentando una fredda “presa di coscienza” della vittoria di Tebboune ad Algeri. La girandola delle reazioni in Europa evidenzia due approcci diversi rispetto alla questione algerina. Da una parte la linea franco-tedesca, tesa a cavalcare le proteste per chiedere un cambio radicale di regime, ma che rischia di far cadere il paese nell’instabilità. Dall’altra l’approccio italo-spagnolo, a favore del cambiamento ma non a prezzo dimettere a repentaglio la stabilità del più vasto paese dell’Africa, visti anche i precedenti non proprio brillanti in Libia e soprattutto il terribile "Decennio nero" degli anni Novanta. (Ala)