Energia: fonti media, Russia e Bielorussia concordano risarcimento per manovra fiscale

- La Russia e la Bielorussia hanno concordato un regime di compensazione dopo che Mosca ha approvato la manovra fiscale nel settore petrolifero per il periodo 2019-2024 che comporta perdite per l'industria petrolchimica di Minsk. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa "Rbk" con riferimento a proprie fonti. A titolo di indennizzo per l'introduzione della tassa sull'estrazione in sostituzione dei dazi all'esportazione, la Russia fornirà alle raffinerie di petrolio bielorusse un'accisa inversa. Di conseguenza, le imprese bielorusse saranno in grado di ricevere una detrazione, come quelle russe, quando i due paesi unificheranno il codice tributario nel quadro dell'integrazione economica. La manovra fiscale russa nel settore petrolifero, che prevede l'azzeramento graduale del dazio all'esportazione sul petrolio e un parallelo aumento dell'aliquota fiscale sulla sua produzione, è una delle questioni controverse nelle relazioni tra i paesi. Ulteriori costi per la Bielorussia sorgono a causa del previsto aumento del prezzo del petrolio russo e di una riduzione dei dazi all'esportazione sui prodotti petroliferi. Minsk ha stimato le sue perdite a 11 miliardi di dollari da smaltire nei prossimi sei anni.(Rum)