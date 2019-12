Pa: Dadone, semplificazione è fulcro per rilancio

- Il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in premessa alla sua audizione alla Camera presso la commissione bicamela per la Semplificazione ha parlato del suo approccio "avviare un percorso di ascolto" per "non commettere il consueto errore di imporre norme e procedure, con una logica di imposizione dall’alto" e ha affermato che la "semplificazione amministrativa e normativa" è un aspetto che rappresenta "il fulcro del rilancio non solo del sistema dell’amministrazione pubblica, ma dell’intero sistema Paese". (Rin)