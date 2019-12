Russia-Ue: Lavrov, cambio di leadership a Bruxelles offre opportunità "nuovo inizio"

- Il cambiamento nella leadership dell'Unione europea e l'inizio di un nuovo ciclo istituzionale rappresentano un'opportunità per un "nuovo inizio" nelle relazioni con la Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, in un articolo pubblicato sul quotidiano russo "Rossijskaja Gazeta". "Sono stati presi i primi contatti con la nuova leadership dell'Unione europea, che ha iniziato i suoi lavori all'inizio di dicembre. L’avvio del prossimo ciclo istituzionale nell'Ue apre obbiettivamente la possibilità di un nuovo inizio nelle nostre relazioni. Come minimo, questa è un'occasione per pensare seriamente a chi siamo l'uno per l'altro in un mondo in rapido cambiamento", ha scritto Lavrov. Le restrizioni artificiali alla cooperazione non risolvono alcun problema ma creano, al contrario, nuove sfide e indeboliscono la posizione economica dell'Europa, ha proseguito Lavrov. "Nonostante i disaccordi, la Russia e l'Ue rimangono importanti partner commerciali ed economici. Se non fosse stato per la posizione distorta dell'Ue nel contesto della crisi ucraina (del 2014), l’interscambio oggi avrebbe potuto raggiungere 500 miliardi di dollari, diventando un fattore paragonabile al commercio dell'Ue con Stati Uniti e Cina", ha scritto Lavrov. La Russia è aperta a una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, equa e pragmatica con l'Ue, in armonia con gli interessi degli alleati e di tutti i partner dell'Eurasia, ha aggiunto il capo della diplomazia russa.(Rum)