Marocco-Cina: Bourita, partenariato modello di cooperazione di successo

- Il partenariato arabo-cinese costituisce uno dei modelli di cooperazione di maggior successo sia a livello nazionale che internazionale. E’ quanto emerge dalle parole del ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, all'apertura dei lavori dell'ottava sessione della Conferenza delle relazioni arabo-cinesi e del dialogo tra le civiltà araba e cinese per l'anno 2019. Il capo della diplomazia di Rabat ha sottolineato che "questo incontro è finalizzato a avviare nuove iniziative al fine di innalzare il livello di cooperazione e partenariato tra le due parti, con l'obiettivo di rafforzare la conoscenza comune e diffondere il pluralismo culturale e della civiltà". L'adesione del Regno del Marocco all'iniziativa cinese “One Belt One Road" rappresenta "una rinnovata opportunità per ampliare gli orizzonti e moltiplicare le opportunità di cooperazione e investimento tra i due paesi in molti settori", ha aggiunto il ministro in un discorso letto a suo nome dall’ambasciatore marocchino a capo della direzione per gli affari asiatici e l'Oceania, Abdelkader El Ansari. (Mar)